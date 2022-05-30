В рамках международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» Фонд поддержки предпринимательства Татарстана и организация развития малого и среднего предпринимательства Турции (KOSGEB) подписали план взаимодействия в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом пишет «Коммерсантъ». Документ был подписан гендиректором фонда Айдаром Салиховым и президентом KOSGEB Хасаном Басри Куртом.

«Совместный план действий сформирован с учетом потребностей субъектов МСП и направлен на их решение, построение новых кооперационных связей между Турцией и Республикой Татарстан», — цитирует издание сообщение правительства Татарстана.

По данным «Коммерсанта», стороны договорились о проведении обучающих мероприятий, совместных выставок, а также об обмене практиками в развитии предпринимательства.

Первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин отметил, что план взаимодействия нужен сторонам, чтобы укрепить деловые связи.

«Стороны готовы оказывать необходимое содействие в развитии взаимных торгово-экономических отношений, расширении рынков сбыта продукции предпринимателей и поиске новых направлений для дальнейшего сотрудничества», — сказал он.

Президент KOSGEB в свою очередь заявил, что документ позволит «делиться знаниями и опытом совершенствования институциональной инфраструктуры и механизмов поддержки для улучшения деятельности МСП».

Комментируя форум «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» Курт заявил, что большая часть тем мероприятия была сосредоточена вокруг халяльной продукции, которая набирает популярность по всему миру, особенно в мусульманских странах.

В Турции, по словам главы KOSGEB, эта индустрия развивается особенно успешно, и его организация прилагает все усилия, чтобы убедиться, что работающие в этой сфере компании получают халяльную аккредитацию. «Мы сейчас предлагаем 10 тыс. турецких лир ($615) в качестве поддержки малым и средним предприятиям, которые хотят получить сертификат халяль», — подчеркнул Курт.

Он сказал, что считает особенно важным развитие предприятий малого и среднего бизнеса в странах Организации исламского сотрудничества, так как это положительно скажется на уровне трудоустройства, развитии экономики и социальной стабильности.