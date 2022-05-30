Съемочная группа нового фильма «Топ Ган: Мэверик» платила Минобороны США по $11,3 тыс. за каждый час использования истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Об этом пишет Bloomberg.

Также американские военные установили ряд правил по использованию на съемках боевого самолета: в частности, они запретили исполнителю главной роли Тому Крузу прикасаться к его управлению. При этом Пентагон согласился не менять сценарий, хотя в фильме пилоты по сюжету нарушают устав.

Ограничение для Круза было связано с тем, что он обычно стремится самостоятельно выполнять трюки и выражал желание побывать на месте боевого пилота. В оригинальном фильме «Топ Ган» 1986 года голливудский актер сам пилотировал самолет.

Глава медиаотдела Пентагона Глен Робертс заявил, что, хотя Круз и совершил более десяти вылетов во время съемок, правила американского Минобороны запрещают гражданскому персоналу использовать активы ведомства, кроме стрелкового оружия. Рассуждая о сценарии фильма, Робертс подчеркнул, что настоящие пилоты никогда не будут такими «дерзкими нарушителями», как в «Топ Ган», так как они «никогда не могли бы служить в военно-морской авиации».

По словам представителя Пентагона, пилоты — это «прилежные ботаники», которые постоянно учатся и проходят интенсивные тренировочные полеты на военно-морской авиабазе в Неваде, где находится та самая «Школа асов», о которой идет речь в обоих фильмах «Топ Ган». Также Робертс добавил, что хотя актерам не разрешили управлять истребителем, пилоты показали им, как «катапультироваться из самолета в чрезвычайной ситуации или выжить в море», сообщает Bloomberg.

«Фильм не обязан быть признанием в любви военным, но и не должен вредить их имиджу», — заключил он. Когда кинематографисты создают фильмы на подобную тематику, они всегда должны быть готовыми предоставить сценарий военным, посчитал представитель Пентагона. Некоторые сцены кинокартины сняли на борту авианосца USS Abraham Lincoln в августе 2018 года во время учений с участием военного истребителя F-35C Lightning II, рассказал журналистам Робертс, а также в съемках была задействована военно-морская авиабаза «Лемур» в Центральной Калифорнии.

При этом на съемках Круз самостоятельно начал тренировать молодых актеров фильма и готовить их к полету, чтобы тем не стало плохо во время выполнения «суровых воздушных маневров». Об этом рассказали в компании Paramount Pictures.

Фильм «Топ Ган: Мэверик» — сиквел одноименного фильма Тони Скотта 1986 года. Постановщик планировал сам снять продолжение, но в 2012 году, незадолго до переговоров с Крузом на эту тему, покончил с собой. В итоге снять кинокартину решил автор «Обливиона» и «Дела храбрых» Джозеф Косински. Фильм должен был выйти на экраны еще в 2020 году, однако его выход задержался из-за пандемии коронавируса.