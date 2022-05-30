Forbes опубликовал рейтинг детей российских миллиардеров по объему наследства, которое должно им достаться. На первом месте в списке оказался сын основателя ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова Юсуф Алекперов, единственный ребенок в семье. Состояние его отца оценивается в $21,4 млрд. За ним в рейтинге следуют дети владельца компаний СУЭК и «Еврохим» Андрея Мельниченко, чье состояние составляет $22,7 млрд. Их двое: Тара (2012 года рождения) и Адриан (2017). На долю каждого, соответственно, приходится по $11,35 млрд состояния отца.

Третье место занимают дети основного владельца компаний НОВАТЭК и «Сибур» Леонида Михельсона (его состояние, как и у Мельниченко — $22,7 млрд) — Виктория (1992 года рождения) и сын, чье имя точно неизвестно (2015). Они претендуют на $11,35 млрд каждый.

Четвертыми в списке оказались наследники совладельца НЛМК Владимира Лисина ($24,9 млрд состояния), их трое — Дмитрий (1981), Юрий (1984) и Анастасия (1998), каждый из них может получить по $8,3 млрд.

Наконец, на пятое место списка попали дети основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, чье состояние Forbes оценивает в $15,1 млрд. Его детям Алине (2009) и Михаилу (2010) может достаться, соответственно, по $7,55 млрд.

По сравнению с прошлогодней версией список богатейших наследников России изменился: в него вошли пять детей из двух новых семей предпринимателей. Это два ребенка основателя финансового сервиса Revolut Николая Сторонского, каждый из его детей претендует на $3,55 млрд, и трое сыновей совладельца игровой компании Playrix Дмитрия Бухмана — $2,7 млрд на каждого. При этом дети богатейшего бизнесмена России по версии Forbes Владимира Потанина ($28,3 млрд состояния) попали на 11-е место списка. Доля каждого из них получилась меньше, чем у других богатейших наследников, так как у предпринимателя семеро детей, доля каждого из которых составит $4,05 млрд.

Ранее Дуров попал в рейтинг богатейших людей России, заняв третью строчку в рейтинге Forbes. В прошлом году состояние 37-летнего предпринимателя было оценено на $2,1 млрд выше, в $17,2 млрд. Тогда проживающий в Дубае Дуров занял в российском списке девятое место, однако смог подняться в рейтинге из-за несравнимо более сильного уменьшения состояний у большинства других российских миллиардеров.

Позже журнал сообщил, что ряд «связанных с Россией» бизнесменов, включая Дурова, попросили американскую версию журнала не называть их российскими миллиардерами. В частности, по словам представителя Дурова, бизнесмен покинул Россию «много лет назад и не собирается возвращаться».

Всего к концу апреля в России издание насчитало 113 миллиардеров, их совокупный капитал составил $522 млрд. В случае равномерного деления общего состояния между всеми их 340 детьми каждый из отпрысков все равно остался бы миллиардером со средним состоянием $1,5 млрд.