ПОЛИТИКА
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В Ереване требовали отставки Пашиняна
Сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С 25 апреля по всей стране проходят масштабные акции протеста в связи с несогласием с политикой по урегулированию отношений с Азербайджаном. #Азребайджан #Пашинян #Ереван #trtнарусском
Сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С 25 апреля по всей стране проходят масштабные акции протеста в связи с несогласием с политикой по урегулированию отношений с Азербайджаном. / Others
30 мая 2022 г.
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