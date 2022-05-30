В Ереване требовали отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции провели шествие по центральным улицам Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. С 25 апреля по всей стране проходят масштабные акции протеста в связи с несогласием с политикой по урегулированию отношений с Азербайджаном. #Азребайджан #Пашинян #Ереван #trtнарусском