ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Мелитополе очереди за российскими сим-картами
На кадрах, снятых в субботу, в Мелитополе образовались большие очереди за SIM-картами российских сотовых операторов. Ранее в СМИ сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей Украины на телефонный код РФ. По информации Минобороны России, подразделения ВС РФ установили полный контроль над Мелитополем 26 февраля. #Россия #Мелитополь #Украина #trtнарусском
В Мелитополе очереди за российскими сим-картами / Others
30 мая 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us