В Мелитополе очереди за российскими сим-картами

На кадрах, снятых в субботу, в Мелитополе образовались большие очереди за SIM-картами российских сотовых операторов. Ранее в СМИ сообщили о переходе Запорожской и Херсонской областей Украины на телефонный код РФ. По информации Минобороны России, подразделения ВС РФ установили полный контроль над Мелитополем 26 февраля. #Россия #Мелитополь #Украина #trtнарусском