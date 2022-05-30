ПОЛИТИКА
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569-ю годовщину завоевания Стамбула отметили световым шоу
Празднование 569-й годовщины завоевания Стамбула началось с чтения Корана в мечети Айя-София и продолжилось световым представлением в Галатской башне. В рамках шоу было спроецировано изображение султана Мехмета II Фатиха, добившегося одной из величайших побед в истории в возрасте 21 года. В этот день в 1453 году османская армия заняла Константинополь и сделала его столицей Османского государства. #Стамбул #Константинополь #годовщиназавоевания #trtнарусском
стамбул / Others
30 мая 2022 г.
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