Свежие опросы показывают: в условиях очередного кризиса российские пациенты традиционно решили экономить на платных специалистах, предпочитая обращаться к бесплатным — по ОМС. Так, аккурат после начала войны в Украине больше четверти россиян или вовсе прекратили, или стали реже пользоваться услугами коммерческих медцентров. Правда, работающие там медики настаивают: на снижение потока клиентов повлияло не только желание россиян сэкономить, но и стабилизация ситуации в стране с COVID-19 в это же время.

Такая разная статистика

Сотрудники комплексного сервиса сквозной аналитики и коллтрекинга Calltouch, пишет «Коммерсантъ», проанализировали 10 миллионов обращений в 490 клиниках и пришли к следующим выводам. Более 28% россиян стали реже посещать платных врачей или полностью отказались от их услуг. 20% респондентов стали делать выбор в пользу клиник с более низкими ценами. Еще четверть россиян теперь пользуются в основном бесплатными медуслугами.

Спрос на платные медуслуги действительно упал в марте, причем весьма резко — сокращение в том месяце составило 36% год к году. По сравнению с февралем показатель сократился на 13% в Москве и области и на 11% в других регионах. В апреле положение осталось прежним: в Москве спрос увеличился на 2%, в остальных регионах упал на 1%.

Источник «Коммерсанта» в этой отрасли подтверждает данные Calltouch по Москве. Однако любопытно, что сами частные клиники уверяют: падение если и есть, то незначительное. Например, в «СМ-Клинике» поток пациентов уменьшился на 1,2% в марте и на 1,25% в апреле.

Как бы то ни было: год назад ситуация была совершенно другой. В марте 2021-го рост обращений в московские клиники составил 24% по сравнению с февралем, подсчитали в Calltouch. В апреле того же года число обращений в Москве и Подмосковье выросло на 2%.

Глаз наметан

О том, что платная медицина подверглась изменениям, говорит и реструктурированный спрос россиян. Пациенты сегодня стали реже ходить к врачам массовых специальностей (ЛОР, педиатр, терапевт), сообщили в той же «СМ-Клинике».

Это стандартное поведение пациентов в кризис, объяснила изданию директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «При повышении цен на медуслуги, например, при серьезном скачке курса валют, как это было в марте этого года, пациенты предпочитают обращаться к терапевтам и педиатрам за бесплатной медпомощью», — уточнила Попович и подчеркнула: тем более что дефицит терапевтов и педиатров не ощущается в государственных клиниках так же остро, как в случае с врачами узких специальностей. Действительно, опросы показывают, что популярность специалистов узкого профиля уменьшилась в коммерческих поликлиниках незначительно или немного выросла.

В целом эксперты и участники рынка прогнозируют стабилизацию спроса на платные медуслуги уже к осени этого года. В основном — за счет реализации потребностей, отложенных во время пандемии.

Зато в марте довольно резко вырос спрос на лазерную коррекцию зрения (сразу на 50%) и стоматологию (на 30%), отметил изданию директор по стратегическому направлению «Меди» Максим Шадрин.

Вклад в зубы

Россияне, которые все откладывали лечение зубов, но резко побежали заниматься ими в начале весны, в целом сделали правильно. Потому что российские дантисты в мае, а кто-то гораздо раньше объявили о значительном росте цен в стоматологических кабинетах. По большому счету, этому никто не удивился, так как уже в первую неделю санкций услуги стоматологов подорожали на 15%, зафиксировал президент Стоматологической ассоциации России Андрей Яременко. Тогда это было следствием небывалого изменения курсов валют и проблем с логистикой.

Сейчас цены поползли вверх, потому что доля импортного оборудования, материалов и расходников в стоматологических клиниках России составляет в среднем 90%, а по некоторым позициям — 100%. Главный врач стоматологической клиники Геннадий Шаргородский назвал «Известиям» следующие цифры: «В российской стоматологии на 98% используются материалы импортного производства: слепочные массы, фарфоровые массы для протезирования, пломбировочные материалы и так далее. Их привозят, например, из Германии, Японии».

Главный стоматолог Московской области Михаил Сойхер уточнил: «Все (события в Украине, санкции – прим.редакции) произошло неожиданно, поэтому больших запасов никто не делал, все жили в обычном режиме месячных-двухмесячных запасов, которые можно регулярно пополнять. Дорогостоящие вещи закупались под пациентов индивидуально».

В итоге сегодня стоимость лечения зубов в условиях санкций предсказуемо и официально выросла в среднем на 30%, а в некоторых клиниках в 2 раза.

Психологи

Если лечение тела россияне поставили на паузу, то лечение души — нет. Многие эксперты отмечают рост обращений за психологической и психиатрической помощью. Психолог, системный семейный терапевт Екатерина Козейкина конкретизирует: на фоне происходящих событий люди стали чаще обращаться с жалобами на острую и затяжную реакцию на стресс, повышенную тревожность (около 80% клиентов), различные проявления тревожных расстройств (60%), а также панические атаки (40%). Кроме того, у части из них отмечаются депрессивные состояния (около 40%).

«Это связано с общей нестабильностью в мире и надвигающимся экономическим кризисом, — считает Козейкина. — Люди переживают из-за возможной потери работы. Стало практически невозможно строить долгосрочные планы, из-за этого теряется ощущение стабильности. Речь идет об утрате прежнего образа жизни, что может вызвать тревогу и даже депрессию. Сейчас многие говорят об отсутствии ощущения безопасности и чувстве безысходности».

В то же время, добавляет психолог, стало меньше запросов, связанных с отношениями с партнером, семьей и личным развитием. Некоторые даже решили прекратить терапию, поскольку их первоначальные запросы потеряли актуальность в нынешнем контексте.

«Да, в марте-апреле некоторые постоянные клиенты действительно уходили из терапии, даже из очень долгой, решая таким образом экономить деньги в новых условиях», — подтвердила TRT на русском психоаналитик Евгения Зимина. Однако сейчас процентов 90 из них уже вернулись, нет сомнения, что в ближайшее время продолжат терапию и остальные.

По словам психоаналитика Зиминой, в большинстве своем люди смогли адаптироваться к ситуации, смогли расставить приоритеты и дальше намерены продолжать жить, а не продолжать бояться, запасаться, замирать и контролировать себя и ситуацию, читая новости. «Сейчас, когда военный конфликт оказался совсем близко и затронул каждого очень глубоко, люди с еще большим желанием, чем раньше хотят строить по-настоящему близкие и здоровые отношения. Хотят понять свои возможности и направление своей жизни», — заключает специалист.