Представители Еврокомиссии предложили отложить запрет на поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба», который является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию, пишет Bloomberg.

Это сделано, чтобы дать Венгрии возможность найти техническое решение для обеспечения энергетических потребностей страны. Незадолго до этого она стала последней страной, блокирующей шестой пакет санкций Евросоюза из-за сильной зависимости от российской нефти, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ от нее обойдется в €15-18 млрд.

Предложение Еврокомиссии призвано решить и проблемы других государств, не имеющих выхода к морю, в том числе Словакии и Чехии. При этом Еврокомиссия настаивает на том, чтоб ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в третьи страны. Также в международной организации выступили за запрет на морские поставки нефти из России, которые будут прекращены уже через шесть месяцев. Поставки нефтепродуктов должны прекратиться через восемь месяцев.

В свою очередь еще для нескольких стран были приняты компромиссные решения: для Болгарии переходный период продлили до июня или декабря 2024 года, а для Хорватии было решено сделать исключение, чтобы страна могла импортировать вакуумный газойль. Чехии дали отсрочку до июня 2024 года, Словакии — до конца 2024 года.

Ранее планировалось, что Евросоюз откажется от импорта российской нефти к началу следующего года, однако это решение было заблокировано Венгрией. Принятое компромиссное решение должно ослабить воздействие санкций на Россию. До начала конфликта с Украиной Москва поставляла через нефтепровод «Дружба» в страны Евросоюза около 720 тыс. баррелей сырой нефти ежедневно, а морские отгрузки из балтийских, черноморских и арктических портов составляли 1,57 млн баррелей в день. Большая часть поставляемой из России нефти сейчас приходится на Германию и Польшу, которые уже заявили, что откажутся от них независимо от действий Евросоюза.

Из-за того, что Венгрия заблокировала нефтяное эмбарго, советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль обвинила ее в шантаже Евросоюза, заявив, что та воспользовалась ситуацией в Украине. Зеркаль утверждала, что, с ее точки зрения, Киев мог бы повлиять на Будапешт через нефтепровод «Дружба», и было бы «очень уместно, если бы с ним что-то случилось».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 мая анонсировала шестой пакет санкций против России, частью которого должен войти поэтапный отказ Евросоюза от российской нефти. Ранее The Wall Street Journal писала, что альянс намерен дать Венгрии отсрочку в 20 месяцев для решения проблемы с энергозависимостью от России. Politico отмечало, что Евросоюз рассматривает компенсацию Венгрии за поддержку нефтяного эмбарго против России.

Переговоры дер Ляйен с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялись 9 мая, после чего она заявила, что в деле «есть прогресс», но необходима дальнейшая работа. Позиция Венгрии при этом заключается в том, что она получает 65% нефти по «Дружбе» и не хочет от нее отказываться. В ходе переговоров Евросоюз предложил Орбану два года на то, чтобы свернуть закупки в России, но венгерское правительство попросило минимум четыре года и €800 млн на модернизацию НПЗ. В то же время уступок потребовал и Кипр, которому была снова разрешена продажа недвижимости россиянам.

Единство Евросоюза «начинает рушиться», заявил по этому поводу 29 мая министр экономики Германии Роберт Хабек. «Мы увидели, что бывает, когда Европа едина, — сказал он. — Что касается завтрашнего саммита, надеюсь, так и продолжится». Переговоры возобновились 30 мая.

Опрошенные Bloomberg дипломаты утверждают, что согласовать запрет невозможно. Если же это все-таки произойдет, что европейское эмбарго удалит с рынка около 5 млн баррелей ежедневных поставок из России, из которых 3 млн — это сырая нефть, а 2 млн — продукты ее переработки. Москва пытается найти альтернативные рынки, отправляя баррели в Азию на танкерах, скрывающих пункт назначения, однако полностью заменить европейских потребителей быстро не получится, сообщили в Bank of America.

В России некоторые из представителей рынка энергоносителей предложили сократить добычу. Так, совладелец и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун выступил с предложением снизить ее на 20–30% — с 10 млн до 7-8 млн баррелей в сутки. Он уверен, это не приведет к финансовым потерям для страны. По его словам, необходимо вернуться к обсуждению сдерживания нефтедобычи в мире, а также отказаться от больших скидок для Индии и Китая.

«Что лучше — продавать десять баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь, — заявил он. — Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?». Федун посчитал, что в ближайшие десятилетия потребность в сырьевых ресурсах возрастет, а их стоимость будет зависеть от реальной инфляции, так что России следует «более рационально сохранить для будущего потребления неизвлеченные запасы сырья и создавать инфраструктурные заделы».