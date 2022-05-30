ПОЛИТИКА
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Хирург с мировым именем Хасан Баиев: человек должен заниматься любимым делом
Хасан Баиев проработал хирургом две Чеченские войны. Из-за преследований и угроз уехал в США, где добился мирового признания и стал лауреатом премии «Врач мира». Спустя много лет он вернулся в Россию, чтобы дарить детям улыбки. Только в октябре 2021 он прооперировал более 700 маленьких пациентов с врожденной патологией. #Россия #врач #хирург #ХасанБаиев #ОперацияУлыбка #пластическийхирург #Чечня
вусцус / Others
30 мая 2022 г.
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