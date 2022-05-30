Киев отметил 1540-летие со дня основания

Празднование 1540-й годовщины основания Киева в этом году прошло в условиях войны. Всего несколько месяцев назад город был окружен российскими войсками, а в небе регулярно звучала воздушная тревога. Тогда многие жители покинули столицу Украины. Но в День Киева парки и площади вновь были заполнены людьми, отовсюду звучала музыка. «Киев жив!», — говорят журналистам жители города. #trtнарусском #украина #киев #новости #нетвойне #stopwar #война #деньгорода #праздник #столица #денькиева