30 мая 2022 г.
ПОЛИТИКА
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«Врачи без границ» эвакуируют раненых из восточных районов Украины
Раненых и страдающих различными заболеваниями жителей востока Украины эвакуируют спецпоездом в больницы на запад страны. Из Покровска, недалеко от линии фронта, врачи вывезли порядка 30 человек. Многие из них были на носилках и в инвалидных колясках. #trtновости #украина #эвакуация #жд #спецпоезд #нетвойне #новости
«Врачи без границ» эвакуируют раненых из восточных районов Украины / Others
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