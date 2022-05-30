«Врачи без границ» эвакуируют раненых из восточных районов Украины

Раненых и страдающих различными заболеваниями жителей востока Украины эвакуируют спецпоездом в больницы на запад страны. Из Покровска, недалеко от линии фронта, врачи вывезли порядка 30 человек. Многие из них были на носилках и в инвалидных колясках. #trtновости #украина #эвакуация #жд #спецпоезд #нетвойне #новости