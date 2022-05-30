На слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената министр армии США Кристин Вормут объявила, что летом 2022 года управление сил армии на Аляске будет переформировано в управление новой 11-й воздушно-десантной дивизии, в состав которой войдут две сейчас находящиеся на Аляске бригады (1-я и 4-я) 25-й пехотной дивизии, управление которой осуществляется с Гавайских островов. Об этом сообщает Army Times.

Сейчас упомянутое управление сил армии США на Аляске дислоцировано на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В результате переформирования в составе американской армии будет создана вторая, после 82-й прославившейся еще в результате двух мировых войн, воздушно-десантная дивизия.

Планируется, что новая 11-я воздушно-десантная дивизия будет по планам развернута на базе Эльмендорф-Ричардсон в начале июня. Она будет предназначена в первую очередь для действий в арктических районах. Ее формирование, по словам Вормут, должно дать войскам армии США на Аляске «лучшее чувство цели и идентичности». При этом 11-я дивизия сохранит свое подчинение штабу 1-го армейского корпуса в составе Тихоокеанского командования армии США и Индо-Тихоокеанского командования ВС.

Первым командиром 11-й дивизии станет нынешний командующий USARAK генерал-майор Брайан Эйфлер. «Это будет арктическая воздушно-десантная дивизия, уникальная для нашей армии», — сообщил он. — Мы осознаем в Америке необходимость арктических сил, наличия арктических возможностей в армии».

В состав новой дивизии войдут 1-я («Арктические волки», дислокация в Форт-Уэйнрайт, Фэрбенкс) и 4-я («Спартанцы»), которые и станут 1-й и 2-й бригадами 11-й дивизии, сообщили специалисты Центра анализа стратегий и технологий, которые ведут военный блог bmpd. Для 11-й дивизии в течение 2023 года должны быть созданы дивизионные органы тылового обеспечения, артиллерия дивизии и группа армейской авиации.

11-я воздушно-десантная дивизия Angels существовала в армии США с 1943 по 1958 годы (принимала активное участие в боевых действиях на Тихом океане), а в 1963-1965 годах была ненадолго сформирована как экспериментальная воздушно-штурмовая дивизия с управлением в Форт-Беннинге. Теперь заново сформированная 11-я дивизия получит название «Арктические ангелы».