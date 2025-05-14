Премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжает отстаивать свои спорные высказывания об иммиграции, несмотря на растущую критику внутри Лейбористской партии. Заявление Стармера о том, что Британия превращается в «остров чужаков» из-за миграцинной политики, вызвало тревогу и обвинения в том, что эта фраза почти дословно повторяет строку из печально известной речи консервативного политика Эноха Пауэлла «Реки крови» 1968 года, разжегшей волну антииммиграционной ненависти по всей Великобритании.

Мэр Лондона Садик Хан публично дистанцировался от высказываний премьер-министра Стармера. В эфире радиостанции LBC он заявил: «Это не те слова, которые я бы использовал. Я прочитал «Белую книгу» и понимаю контекст этой «Белой книги», но это не те слова, которые я бы использовал».

«Белая книга» - это документ, подготовленный правительством, в котором излагаются предложения по будущему законодательству перед их внесением в парламент. По словам самого Стармера, изменения, предложенные в «Белой книге», обеспечат «контролируемую, избирательную и справедливую» иммиграционную систему.

Несмотря на критику, представитель Даунинг-стрит подчеркнул, что премьер-министр «абсолютно придерживается» своей позиции, включая утверждения о том, что массовая иммиграция нанесла «неисчислимый ущерб» британской экономике. «Премьер-министр изложил свои аргументы своими словами», — добавил представитель.

В рамках нового плана правительства по ужесточению иммиграционной системы Стармер объявил о ряде радикальных мер. Потенциальных мигрантов уже предупредили, что «проживание в этой стране — привилегия, которую нужно заслужить, а не право», и любой, кто надеется жить в Великобритании, должен «взять на себя обязательство по интеграции и изучению языка». Также домам престарелых запретят нанимать персонал из-за рубежа. Правительство также намерено отменить право иностранных работников автоматически получать вид на жительство в Великобритании после пяти лет пребывания, увеличив срок ожидания до 10 лет.

Кроме того, планируется депортировать больше иностранных преступников, требовать от работодателей обучения британского персонала и ввести требование о наличии высшего образования для квалифицированных работников, въезжающих в Британию.

По официальным данным, сальдо миграции (разница между количеством людей, прибывающих в Великобританию, и количеством покидающих страну) составило 728 000 человек за 12 месяцев до июня 2024 года. При предыдущем консервативном правительстве эта цифра превышала 900 000 человек.

Наблюдатели связывают ужесточение риторики и политики Стармера с недавним успехом партии Reform UK Найджела Фаража на местных выборах, хотя сам премьер-министр отрицает, что его жесткий подход к иммиграции является реакцией на рост популярности правых сил.