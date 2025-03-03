ПОЛИТИКА
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«Оскорбления, клевета и угрозы»: Зариф подает в отставку
Известный иранский политик покидает правительство из-за давления консерваторов и конституционного спора о гражданстве детей
«Оскорбления, клевета и угрозы»: Зариф подает в отставку
Джавад Зариф / Reuters
3 марта 2025 г.

Заместитель президента Ирана и бывший министр иностранных дел Джавад Зариф объявил о своей отставке после долгого юридического скандала. В эмоциональном посте в социальной сети X он раскрыл причины своего решения: «За прошедшие четыре десятилетия я переносил бесчисленные оскорбления и обвинения за мою скромную роль в защите национальных интересов, — написал Зариф. — И всегда молчал перед потоком лжи и искажений».

Основная причина отставки — сложный конституционный спор о правомерности назначения Зарифа. Консервативные политические круги длительное время оказывали на него интенсивное давление, связанное с американским гражданством его детей. По словам Зарифа, за последние шесть месяцев дипломат получал «самые гнусные оскорбления, клеветы и угрозы» в свой адрес и адрес семьи, что он назвал самым горьким периодом за 40 лет политической карьеры.

Зариф, игравший ключевую роль в подписании ядерной сделки 2015 года и служивший министром иностранных дел при президенте Хасане Роухани, был приглашен руководством судебной системы вернуться в академическую среду «для предотвращения дополнительного давления на правительство».

«Надеюсь, что с моим уходом будут устранены препятствия для воплощения воли народа и успеха правительства», — заявил дипломат. Источники в правительстве сообщают, что отставка, вероятнее всего, будет принята для предотвращения дальнейшего политического напряжения.

Накануне парламент уже отправил в отставку министра экономики Абдулнасира Хемати на фоне экономических проблем и падения национальной валюты, что только усиливает политическую нестабильность в иранском правительстве.

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