ВОЙНА В ГАЗЕ
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Газа: счет жертв достиг 50 тыс.
Израильские авиаудары продолжаются, несмотря на ордеры Международного уголовного суда и обвинения в геноциде в Гааге
Газа: счет жертв достиг 50 тыс.
Палестинцы покидают свои дома в Джебалии после требования об эвакуации со стороны Израиля / Reuters
26 марта 2025 г.

По меньшей мере еще 39 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, в результате чего число погибших с октября 2023 года достигло 50 183 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

В заявлении министерства говорится, что еще 124 раненых были доставлены в больницы, в результате чего общее число пострадавших от израильского наступления достигло 113 828 человек.

«Многие жертвы все еще остаются под завалами и на дорогах, поскольку спасатели не могут до них добраться», — добавили в министерстве.

Израильская армия начала внезапную воздушную кампанию в секторе Газа 18 марта, убив 830 человек и ранив около 1 800, несмотря на соглашение о прекращении огня и обмене пленными, которое вступило в силу в январе.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также предстал перед Международным судом ООН по обвинению в геноциде за свою войну в эксклаве.

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