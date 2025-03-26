По меньшей мере еще 39 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов по сектору Газа, в результате чего число погибших с октября 2023 года достигло 50 183 человек, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

В заявлении министерства говорится, что еще 124 раненых были доставлены в больницы, в результате чего общее число пострадавших от израильского наступления достигло 113 828 человек.

«Многие жертвы все еще остаются под завалами и на дорогах, поскольку спасатели не могут до них добраться», — добавили в министерстве.

Израильская армия начала внезапную воздушную кампанию в секторе Газа 18 марта, убив 830 человек и ранив около 1 800, несмотря на соглашение о прекращении огня и обмене пленными, которое вступило в силу в январе.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

Израиль также предстал перед Международным судом ООН по обвинению в геноциде за свою войну в эксклаве.