ВОЙНА В ГАЗЕ
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Каждый день по сотне убитых
Жертвами израильских атак в Газе за последние сутки стали 100 человек, общее число погибших с 7 октября превысило 50 тыс.
Каждый день по сотне убитых
Жертвы Израиля / Reuters
3 апреля 2025 г.

По данным Минздрава в Газе, за последние сутки из-под завалов извлечены тела троих погибших, еще 97 человек скончались в больницах. Ранения получили 138 палестинцев.

С начала новой волны атак, начавшейся 18 марта после срыва перемирия, достигнутого 19 января, израильская армия убила 1163 палестинца и ранила 2735.

Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с 7 октября 2023 года достигло 50 523. Число раненых увеличилось до 114 776 человек. Под завалами по-прежнему остаются тела тысяч палестинцев.

Ранее Израиль объявил о создании нового «коридора Мораг» в секторе Газа, который фактически разрежет территорию эксклавв и усилит его военную оккупацию.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия закрепится в этом районе, как ранее в «Филадельфийском коридоре» вдоль границы с Египтом.

«Мы разрезаем Газу и усиливаем давление шаг за шагом, чтобы добиться освобождения заложников», — уточнил Нетаньяху.

Коридор пройдет между Рафахом и Хан-Юнусом на юге Газы, фактически отрезав Рафах — самый густонаселенный город сектора — от остальной части эксклава.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что армия займет новые районы в Газе и включит их в «зоны безопасности». Фактически речь идет о полной оккупации сектора.

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