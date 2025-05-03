Государственный департамент США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения для истребителей F-16 на сумму 310,5 млн долларов.

Как указано на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона (DSCA), в пакет входят модернизация самолетов F-16, обучение украинского персонала, техническая и эксплуатационная поддержка, а также поставка запчастей, расходных материалов и ремонтных комплектов.

Кроме того, Украине передадут наземное оборудование, а также помогут с обслуживанием как засекреченного, так и незасекреченного программного обеспечения. США предоставят техническую документацию, справочные материалы и публикации. В рамках контракта предусмотрены инженерные исследования, технические проверки и логистическая поддержка со стороны как государственных, так и частных подрядчиков.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что инициатива соответствует внешнеполитическим и оборонным интересам США. Цель — укрепление обороноспособности Украины, которую Вашингтон называет важным партнером и «силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».

По заявлению DSCA, поставки помогут Украине повысить устойчивость к текущим и потенциальным угрозам, обеспечить подготовку пилотов и усилить совместимость с ВВС США через интеграцию в общую систему подготовки и обслуживания.

«Это решение согласуется с усилиями международной коалиции по созданию украинской программы F-16 и модернизации ВВС. Украина сможет без затруднений интегрировать предоставляемое оборудование и услуги в свои вооруженные силы», — говорится в заявлении агентства.