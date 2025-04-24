ПОЛИТИКА
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В Белом доме спорят о санкциях против России
В администрации Трампа обсуждают возможность снятия санкций с некоторых российских энергетических проектов, включая «Северный поток — 2»
В Белом доме спорят о санкциях против России
Марко Рубио / Reuters
24 апреля 2025 г.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможное снятие санкций с ряда российских энергетических проектов в Европе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пять источников, знакомых с содержанием внутренних дискуссий.

По данным издания, среди рассматриваемых мер — частичная отмена ограничений на газопровод «Северный поток — 2». Инициативу якобы продвигает спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Против — Госдепартамент и министерство энергетики США.

Снятие санкций могло бы позволить России возобновить поставки газа в Европу и существенно увеличить доходы в бюджет, отмечает Politico. Однако остается неясным, готовы ли европейские страны вновь закупать российский газ на фоне стремления к энергетической независимости.

В любом случае, считают журналисты, отмена ограничений стала бы дипломатической победой Москвы.

Против обсуждаемого решения выступили как Госдепартамент, так и министерство энергетики. Как напоминает Politico, после сокращения импорта из России европейские страны начали закупать сжиженный природный газ у США, что снизило зависимость от российских поставок.

Глава Госдепа Марко Рубио в официальном заявлении отверг факт подобных обсуждений. По его словам, ни он, ни Уиткофф не вели переговоров о снятии санкций с российских проектов.

«Это ложь. Ни у кого из нас не было никаких разговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, пятиразрядного издания», — говорится в заявлении Рубио. Он потребовал опровержения от редакции.

Тем не менее, ранее Bild и Financial Times писали о переговорах с участием американских инвесторов о возможном перезапуске «Северного потока — 2».

Президент США Дональд Трамп в прошлом неоднократно критиковал участие Германии в строительстве газопровода в партнерстве с Россией.

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