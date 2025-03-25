По словам президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Эр-Рияде делегации США, Украины и России пришли к соглашению об обеспечении тишины в Черном море. По мнению президента, договоренности могут вступить в силу сразу после официального заявления Вашингтона.

«Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время. Какие вопросы планируется обсудить, он не уточнил.

Зеленский добавил, что обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках оружия и введении новых санкций против России, если Москва нарушит перемирие.

По его словам, США обсуждают с Россией вопрос территорий. При этом никаких соглашений по этому вопросу с Киевом не заключалось.

«Я думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот», — отметил он.

Зеленский заявил, что у Дональда Трампа есть достаточно инструментов, чтобы влиять на президента России Владимира Путина и завершить войну. Однако Киев обеспокоен тем, что США и РФ могут вести переговоры о судьбе Украины без участия самого Киева.

«Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. А с нами никаких договоренностей по территориям не было. Они знают, что это болезненный вопрос», — подчеркнул президент.

Он добавил, что тема территорий остается одной из самых сложных в процессе урегулирования.

«Я об этом говорил с самого начала. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах самое сложное — это полное прекращение огня и вопрос территорий. Поэтому это сложный будет диалог, но он будет», — сказал Зеленский.

Президент также рассказал о предложении США по новому соглашению о полезных ископаемых.

По его словам, Вашингтон предлагает заключить полноценный договор, который сразу будет передан на ратификацию в парламент, минуя этап рамочного соглашения.

«Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От предыдущих шагов – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», — пояснил он.

Зеленский отметил, что конкретных деталей пока нет.

«Это уже серьезный документ. Но такой документ будет нарабатываться сторонами, а после – идти в парламент по ратификации», — добавил он.

Он уточнил, что в соглашении не идет речь об атомных электростанциях.