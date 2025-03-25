ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
«Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал достигнутые договоренности в Эр-Рияде о прекращении ударов по Черному морю
«Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот»
Президент Украины Владимир Зеленский / AP
25 марта 2025 г.

По словам президента Владимира Зеленского, во время переговоров в Эр-Рияде делегации США, Украины и России пришли к соглашению об обеспечении тишины в Черном море. По мнению президента, договоренности могут вступить в силу сразу после официального заявления Вашингтона.

«Министр обороны Умеров спросил американскую сторону, когда договоренности могут вступить в силу. И они считают, что сразу после того, как США официально выйдут с заявлениями, может быть имплементация. Да, здесь россиянам веры нет. Но мы будем конструктивными», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что следующий раунд переговоров может состояться в ближайшее время. Какие вопросы планируется обсудить, он не уточнил.

Зеленский добавил, что обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках оружия и введении новых санкций против России, если Москва нарушит перемирие.

По его словам, США обсуждают с Россией вопрос территорий. При этом никаких соглашений по этому вопросу с Киевом не заключалось.

«Я думаю, что американская сторона говорит с русскими о территориях. Нас беспокоит, чтобы США имели влияние на Россию, а не наоборот», — отметил он.

Зеленский заявил, что у Дональда Трампа есть достаточно инструментов, чтобы влиять на президента России Владимира Путина и завершить войну. Однако Киев обеспокоен тем, что США и РФ могут вести переговоры о судьбе Украины без участия самого Киева.

«Это понятно, что вопрос территорий они поднимают. А с нами никаких договоренностей по территориям не было. Они знают, что это болезненный вопрос», — подчеркнул президент.

Он добавил, что тема территорий остается одной из самых сложных в процессе урегулирования.

«Я об этом говорил с самого начала. Я считаю, что с русскими будет в двух вопросах самое сложное — это полное прекращение огня и вопрос территорий. Поэтому это сложный будет диалог, но он будет», — сказал Зеленский.

Президент также рассказал о предложении США по новому соглашению о полезных ископаемых.

По его словам, Вашингтон предлагает заключить полноценный договор, который сразу будет передан на ратификацию в парламент, минуя этап рамочного соглашения.

«Это большое, полное соглашение, видение американской стороны. От предыдущих шагов – рамочное соглашение, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение – сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение», — пояснил он.

Зеленский отметил, что конкретных деталей пока нет.

«Это уже серьезный документ. Но такой документ будет нарабатываться сторонами, а после – идти в парламент по ратификации», — добавил он.

Он уточнил, что в соглашении не идет речь об атомных электростанциях.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us