США проводят крупнейшую в истории реформу Агентства по международному развитию (USAID), ликвидируя 83% его программ. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что отмене подлежат 5200 контрактов, на которые ранее были потрачены «десятки миллиардов долларов».

«Эти средства не служили нашим национальным интересам, а в некоторых случаях даже вредили им», — заявил Рубио.

Оставшиеся 17–18% программ, около 1000 контрактов, теперь будут находиться под контролем Госдепартамента, что, по словам Рубио, обеспечит их более эффективное управление.

В своем заявлении он поблагодарил департамент государственной эффективности (DOGE), учрежденный Илоном Маском, за помощь в проведении реформы.

Решение стало продолжением политики президента Дональда Трампа, который в первый день после вступления в должность заморозил финансирование USAID на 90 дней для проверки его соответствия «американским ценностям».

Впоследствии 90% выплат через агентство были остановлены, а его управление перешло под контроль Госдепа.

USAID был создан в 1961 году, а его бюджет на 2025 год планировался в размере 42,8 млрд долларов. Агентство финансировало гуманитарные программы по всему миру, но теперь большая часть его деятельности будет свернута.