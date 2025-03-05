ПОЛИТИКА
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Трамп обратился к жителям Гренландии
Президент США вновь обозначил свое стремление «так или иначе» взять арктический остров под американский контроль
Трамп обратился к жителям Гренландии
Трамп обратился к жителям Гренландии / TRT russian
5 марта 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «так или иначе» приобретут Гренландию, подчеркнув право острова на самоопределение.

Выступая перед Конгрессом, Трамп вновь обозначил стратегическую важность самоуправляемой датской территории и обратился к ее жителям: «Мы полностью поддерживаем ваше право самим определять свое будущее. И если вы захотите, мы рады принять вас в состав США».

Однако он добавил: «Нам нужна Гренландия для национальной и даже международной безопасности. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться этого… И, думаю, у нас получится так или иначе».

Согласно январскому опросу, около 85 % гренландцев выступают против присоединения к США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии «абсурдной», а глава местного правительства Муте Эгеде заявил, что его народ «не хочет быть американцами».

Датский евродепутат Андерс Вистисен осудил заявление Трампа, отметив, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегический актив, а не как народ, имеющий право на самоопределение.

Ранее Трамп не исключал экономического давления или даже военного вмешательства для приобретения острова, что вызвало беспокойство в Копенгагене и Нууке. На этот раз он не повторил угроз, но вновь подчеркнул важность территории для военной безопасности США.

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