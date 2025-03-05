Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «так или иначе» приобретут Гренландию, подчеркнув право острова на самоопределение.

Выступая перед Конгрессом, Трамп вновь обозначил стратегическую важность самоуправляемой датской территории и обратился к ее жителям: «Мы полностью поддерживаем ваше право самим определять свое будущее. И если вы захотите, мы рады принять вас в состав США».

Однако он добавил: «Нам нужна Гренландия для национальной и даже международной безопасности. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы добиться этого… И, думаю, у нас получится так или иначе».

Согласно январскому опросу, около 85 % гренландцев выступают против присоединения к США. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии «абсурдной», а глава местного правительства Муте Эгеде заявил, что его народ «не хочет быть американцами».

Датский евродепутат Андерс Вистисен осудил заявление Трампа, отметив, что Вашингтон рассматривает Гренландию как стратегический актив, а не как народ, имеющий право на самоопределение.

Ранее Трамп не исключал экономического давления или даже военного вмешательства для приобретения острова, что вызвало беспокойство в Копенгагене и Нууке. На этот раз он не повторил угроз, но вновь подчеркнул важность территории для военной безопасности США.