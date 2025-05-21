Бывший высокопоставленный украинский чиновник времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов застрелен утром 21 мая возле американской школы в испанской столице. По данным Reuters и «Украинской правды», нападение произошло в богатом районе Мадрида Посуэло.

«Неизвестный стрелок или стрелки застрелили бывшего украинского политика Андрея Портнова в среду утром у ворот американской школы в богатом районе Мадрида Посуэло», — сообщил источник, близкий к расследованию.

Полиция получила информацию о стрельбе в 9:15 утра по местному времени. По данным радиостанции Cadena SER, Портнов вел своих детей в школу, когда произошло нападение.

«Портнов погиб. Расстреляли час назад в Мадриде», — подтвердил высокопоставленный источник «Украинской правды», не предоставив других подробностей.

Испанское издание ABC, ссылаясь на очевидцев, сообщает, что киллер, вероятно, скрылся пешком в направлении парка Каса-де-Кампо. Он был одет в синий спортивный костюм и имел поясную сумку. По другим данным, у убийцы могли быть один или два сообщника на мотоцикле.

Убийство было совершено с особой жестокостью. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, смогли лишь констатировать смерть из-за серьезных ранений, вызванных как минимум пятью выстрелами в голову и спину. Издание El Mundo уточняет, что в Портнова стреляли сзади: одна пуля попала в шею, а после того, как он упал лицом вниз, его добили выстрелом в голову.

Правоохранители сейчас рассматривают две основные версии: сведение счетов в рамках организованной преступности или политически мотивированное убийство.

Андрей Портнов работал заместителем главы Администрации президента при Викторе Януковиче в 2010-2014 годах. После Революции достоинства он бежал из Украины, отрицая преступления, совершенные спецназом против протестующих зимой 2013-2014 годов. Он вернулся в страну в 2019 году накануне инаугурации Владимира Зеленского.

В политических кругах Портнова считали влиятельным «теневым» куратором украинских судов. В 2018 году против него было открыто уголовное дело по обвинению в государственной измене, но в 2019 году оно было закрыто. В 2021 году правительство США ввело санкции против Портнова и его благотворительного фонда.

По данным источников El Mundo, полиция разыскивает «высокого худощавого мужчину», который скрылся с места преступления. В районе развернута масштабная поисковая операция.

На момент гибели Андрею Портнову был 51 год.