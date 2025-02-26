ПОЛИТИКА
2 мин чтения
США и Россия проведут переговоры в Стамбуле
Стороны обсудят возобновление работы посольств в Москве и Вашингтоне
США и Россия проведут переговоры в Стамбуле
Сергей Лавров / Reuters
26 февраля 2025 г.

Россия и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить восстановление работы своих дипломатических миссий, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обе стороны условились восстановить численность дипсостава на предыдущей встрече в Эр-Рияде в середине февраля. 

Переговоры в Стамбуле будут посвящены тому, как обе страны могут возобновить свои дипломатические миссии в Вашингтоне и Москве. Лавров также отметил, что готовятся переговоры на экспертном уровне. 

РФ не имеет посла в Вашингтоне с октября, когда пост покинул Анатолий Антонов. Ожидается, что на встрече в Стамбуле стороны обсудят назначение новых дипломатических представителей и выдачу агремана новому российскому послу. 

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что высокопрофильные команды будут работать над восстановлением дипломатических отношений в рамках более широких переговоров, направленных на разрешение конфликта в Украине.

24 февраля, выступая на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре, Лавров заявил, что Москва «подробно проинформировала турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, и которые были высоко оценены с точки зрения возможности наконец-то провести нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, остаются».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Украиной, Европой и любой желающей стороной, но боевые действия прекратятся только тогда, когда будет достигнуто урегулирование, приемлемое для Москвы. Он напомнил, что Россия несколько раз объявляла о прекращении огня, но Украина использовала это время для укрепления своих позиций.

Он также отметил, что соглашение с Украиной было достигнуто в Стамбуле еще в апреле 2022 года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы заблокировал его, а Запад мешал его реализации с целью ослабления России. Каких-либо подтверждений этой информации из Лондона или Киева не было. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us