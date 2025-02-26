Россия и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, чтобы обсудить восстановление работы своих дипломатических миссий, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обе стороны условились восстановить численность дипсостава на предыдущей встрече в Эр-Рияде в середине февраля.

Переговоры в Стамбуле будут посвящены тому, как обе страны могут возобновить свои дипломатические миссии в Вашингтоне и Москве. Лавров также отметил, что готовятся переговоры на экспертном уровне.

РФ не имеет посла в Вашингтоне с октября, когда пост покинул Анатолий Антонов. Ожидается, что на встрече в Стамбуле стороны обсудят назначение новых дипломатических представителей и выдачу агремана новому российскому послу.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что высокопрофильные команды будут работать над восстановлением дипломатических отношений в рамках более широких переговоров, направленных на разрешение конфликта в Украине.

24 февраля, выступая на пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре, Лавров заявил, что Москва «подробно проинформировала турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде, и которые были высоко оценены с точки зрения возможности наконец-то провести нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, остаются».

Глава МИД РФ также подчеркнул, что Москва готова к переговорам с Украиной, Европой и любой желающей стороной, но боевые действия прекратятся только тогда, когда будет достигнуто урегулирование, приемлемое для Москвы. Он напомнил, что Россия несколько раз объявляла о прекращении огня, но Украина использовала это время для укрепления своих позиций.

Он также отметил, что соглашение с Украиной было достигнуто в Стамбуле еще в апреле 2022 года, но бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы заблокировал его, а Запад мешал его реализации с целью ослабления России. Каких-либо подтверждений этой информации из Лондона или Киева не было.



