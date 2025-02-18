18 февраля 2025 г.
Он подчеркнул, что Израиль является «образцом демократии, безопасности и экономической стабильности» в регионе, где продолжаются вооружённые конфликты и политические кризисы.
По его мнению, поддержка Израиля со стороны США остаётся приоритетом, и Вашингтон продолжит укреплять партнёрство с Тель-Авивом в вопросах обороны, безопасности и дипломатии.
Рубио также отметил, что сотрудничество между странами может стать «ключом к стабильности» на Ближнем Востоке, намекнув на возможность расширения Абрамских соглашений и установления дипломатических связей между Израилем и другими арабскими государствами.