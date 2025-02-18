ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Рубио: «Чем больше таких стран, как Израиль, тем безопаснее»
«Если бы на Ближнем Востоке было больше таких стран, как Израиль, мир был бы безопаснее и лучше». Об этом в Аль-Кудсе (Иерусалим) заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Рубио: «Чем больше таких стран, как Израиль, тем безопаснее» / Reuters
18 февраля 2025 г.

  • Он подчеркнул, что Израиль является «образцом демократии, безопасности и экономической стабильности» в регионе, где продолжаются вооружённые конфликты и политические кризисы.

  • По его мнению, поддержка Израиля со стороны США остаётся приоритетом, и Вашингтон продолжит укреплять партнёрство с Тель-Авивом в вопросах обороны, безопасности и дипломатии.

  • Рубио также отметил, что сотрудничество между странами может стать «ключом к стабильности» на Ближнем Востоке, намекнув на возможность расширения Абрамских соглашений и установления дипломатических связей между Израилем и другими арабскими государствами.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us