Рубио: «Чем больше таких стран, как Израиль, тем безопаснее»

«Если бы на Ближнем Востоке было больше таких стран, как Израиль, мир был бы безопаснее и лучше». Об этом в Аль-Кудсе (Иерусалим) заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.