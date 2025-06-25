Лидеры НАТО собрались в среду в Гааге на историческом саммите для кардинального увеличения военных расходов альянса. Генеральный секретарь Марк Рютте предложил всем 32 государствам-членам направлять на оборону 5% ВВП вместо нынешних 2%.

«Мы стоим на пороге принятия решений, ведущих к беспрецедентному увеличению наших коллективных оборонных расходов и новому финансовому балансу в нашем альянсе», — заявил Рютте в своей вступительной речи.

Глава НАТО описал текущую обстановку в сфере безопасности как «опасную» для миллиарда граждан альянса, ссылаясь на войну России в Украине, конфликты на Ближнем Востоке, рост терроризма и технологические вызовы.

«Перед лицом этого мы стоим вместе, объединенные в НАТО — самом мощном оборонительном альянсе в мировой истории», — подчеркнул генсек. Он также напомнил о важности статьи 5: «Наша неизменная приверженность статье 5 — что нападение на одного является нападением на всех — посылает мощный сигнал».

Рютте обосновал резкое увеличение расходов необходимостью обеспечить операционные планы НАТО и повысить общую готовность альянса. «Это также делает НАТО более справедливым», — добавил он.

«Слишком долго один союзник, Соединенные Штаты, нес слишком большое бремя. Сегодня это меняется», — заявил генсек, похвалив президента США Дональда Трампа за продвижение идеи справедливого распределения нагрузки.

«Президент Трамп, дорогой Дональд, вы сделали эти изменения возможными», — обратился Рютте к американскому лидеру, отметив, что европейские союзники уже увеличили расходы на триллион долларов с 2016 года.

Новый 5%-ный целевой показатель призван укрепить основные оборонные возможности и инвестиции в сферу безопасности, значительно превышая текущий 2%-ный ориентир.