Премьер-министр Словакии Роберт Фицо оказался под угрозой импичмента. Объединенная оппозиция, включающая партии «Прогрессивная Словакия», «Движение Словакии», «Христианско-демократическое движение» и «Свобода и солидарность», планирует выразить ему вотум недоверия.

Председатель «Прогрессивной Словакии» Михал Шимечка раскритиковал Фицо за его частые поездки за границу, включая недавний визит во Вьетнам, и обвинил в пренебрежении внутренними проблемами.

«Фицо покинул Словакию. Вместо того, чтобы быть на родине и решать проблемы, которые беспокоят людей, он летает по миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Это оскорбляет наших соседей и партнеров. Он отошел от управления, которое должно происходить здесь, в Словакии», — заявил Шимечка.

Визит Фицо в Москву также стал одним из поводов для критики. Оппозиция утверждает, что публичные заявления премьера и его действия за рубежом искажают внешнеполитический курс страны.

Ранее премьер-министр Словакии встретился с президентом РФ, чтобы обсудить импорт российского газа в условиях отказа Украины от участия в его транзите.

Фицо (наряду с главами правительств Австрии и Венгрии) стал третьим лидером страны — члена ЕС, посетившим Путина с начала полномасштабной фазы российско-украинской войны в феврале 2022 года. Словацкий премьер сталкивается в Евросоюзе с критикой за «пророссийскую» позицию и сотрудничество с Москвой.