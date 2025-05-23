Сроки проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной пока не установлены. Об этом в пятницу сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Второй раунд переговоров с Украиной будет, работа над меморандумом уже в продвинутой стадии со стороны Москвы», — заявил он.

Глава МИД выступил на конференции под эгидой Дипломатической академии МИД России.

Ранее российские официальные лица заявили, что не планируют поездку президента РФ Владимира Путина в Ватикан или в любое другое место для мирных переговоров, сосредоточившись вместо этого на технических переговорах, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе.

«Никаких не было договоренностей» о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Встреча в пятницу в Стамбуле стала первыми личными переговорами между Россией и Украиной с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Российская делегация повторила жесткие требования о том, чтобы Украина сдала четыре региона юга и востока страны, которые Кремль считает своей территорией, но которые его войска занимают лишь частично.