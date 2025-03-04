Временный поверенный в делах посольства Ирана в Анкаре был приглашен в Министерство иностранных дел Турции для обсуждения обвинений и критики со стороны иранских официальных лиц. Об этом сообщил представитель турецкого МИД Онджю Кечели.

По его словам, Турция регулярно обменивается мнениями с Ираном по вопросам двусторонних отношений, но в этот раз обсуждались конкретные обвинения, прозвучавшие в адрес Анкары.

Кечели отметил, что в последние недели участились публичные заявления иранских чиновников с критикой Турции. В связи с этим МИД Турции передал иранской стороне досье, в котором собраны эти высказывания.

«Мы считаем, что вопросы внешней политики не должны использоваться в качестве материала для внутренних политических игр. Если есть критика, ее следует доносить непосредственно адресатам», — подчеркнул представитель МИД.

При этом Анкара заявила, что придает большое значение отношениям с Тегераном и заинтересована в их укреплении.