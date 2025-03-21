Израильские удары по Газе унесли жизни более 200 детей с момента возобновления боевых действий 18 марта, заявила представитель ЮНИСЕФ в Газе Росалия Паулин. Общее число погибших за три дня превысило 590 человек, а в моргах больше нет мест, подчеркнула Паулин.



Медики Газы сообщают, что большинство жертв — женщины и дети, многие из которых получили серьезные ожоги и увечья. В больницах закончились обезболивающие, анестезия и перевязочные материалы, из-за чего раненым проводят ампутации без наркоза. Поставки гуманитарной помощи в сектор полностью прекратились 18 дней назад, и больницы рискуют закрыться из-за нехватки топлива, предупредили в ЮНИСЕФ.

Израильская армия усилила авиаудары и наземные операции 15 марта, нанося удары по восточным районам Газы, а также Бейт-Лахии и Рафаху. Израильские танки продвигаются ближе к жилым кварталам, атакуя мирное население. В результате атак сотни семей начали покидать свои дома, направляясь в Аль-Маваси, расположенный всего в нескольких километрах от города. Однако и это не гарантирует спасения: Израиль обстреливает всю территорию сектора, не оставляя безопасных зон.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что возобновление боевых действий — это лишь «начало» новой военной кампании, и подчеркнул, что военное давление якобы необходимо для освобождения оставшихся заложников. Между тем, сами освобожденные заложники заявили, что стратегия Нетаньяху в корне ошибочна и приведет только к большему кровопролитию и смертям. Однако премьер отказался прислушаться — его военное вторжение нужно для сохранения коалиции с ультраправыми министрами, которые настаивают на полной оккупации Газы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отметил, что операция продлится «‎‎больше, чем несколько дней» и что она якобы была согласована с администрацией Трампа. Саар также обвинил ХАМАС в отказе от двух предложений о перемирии, выдвинутых специальным посланником президента Дональда Трампа.

Однако это неправда. Представитель ХАМАС Абдель Латиф Аль-Кану отверг эти обвинения, заявив, что движение «позитивно восприняло» инициативу Вашингтона. По его словам, Нетаньяху сам сорвал соглашение, решив возобновить войну.



