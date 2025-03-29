Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не подпишет никаких соглашений о своих природных ресурсах, если они будут угрожать евроинтеграции. При этом он воздержался от немедленной оценки нового, значительно расширенного американского предложения.

На пресс-конференции в Киеве Зеленский сообщил, что украинским юристам необходимо тщательно изучить документ. По данным агентства Reuters, которое ознакомилось с краткой версией проекта, США фактически хотят получить контроль над всеми доходами от украинских природных ресурсов на много лет вперед.

«Схема была изменена. Давайте изучим эту схему, и тогда мы сможем говорить», — заявил Зеленский.

Согласно предложению американцев, Украина должна будет направлять в Вашингтон все доходы от своих природных ресурсов, пока не выплатит всю полученную военную помощь с процентами. Зеленский уже обозначил свою позицию, заявив, что Киев не рассматривает предыдущую американскую помощь как займы, которые нужно возвращать.

Эти переговоры проходят в критический момент для украинско-американских отношений. После февральской встречи Зеленского с Трампом, которая завершилась публичным конфликтом, Вашингтон на несколько дней прекратил поставки военной помощи и обмен разведданными с Украиной.

Сейчас администрация Трампа активно продвигает прекращение военных действий между Украиной и Россией, одновременно все больше склоняясь к принятию российской версии событий трехлетней войны.

Вице-премьер Юлия Свириденко предупредила украинских депутатов, что публичное обсуждение нового американского проекта только навредит стране, и Киев озвучит свою позицию только после достижения внутреннего консенсуса.

В последние недели Украина делает шаги навстречу американским инициативам: согласилась на предложение о 30-дневном прекращении огня (хотя Россия его отвергла) и на приостановку атак на энергетическую инфраструктуру и морские объекты.

Министр финансов Скотт Бессент возглавляет переговоры по соглашению о минералах. Он заявил в интервью Fox News, что Вашингтон уже передал Киеву «завершенный документ по экономическому партнерству» и надеется «возможно, даже получить подписи на следующей неделе».

Другой украинский источник описал полный документ, представленный американцами, как «внушительный».

Киев заявил, что предыдущая версия была лишь рамочной сделкой, которая заложила бы основу для более детального соглашения, которое необходимо согласовать позже.

Визит Зеленского 28 февраля закончился тем, что Трамп отчитал его в Овальном кабинете, после чего Вашингтон приостановил всю разведывательную поддержку и военную помощь Украине на несколько дней.

С тех пор Зеленский действует осторожно, неоднократно благодаря Соединенные Штаты за поддержку.

В начале этого месяца Украина согласилась с предложением США о 30-дневном прекращении огня, хотя Россия его отвергла.

На прошлой неделе Украина и Россия согласились приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру и на море, но Москва потребовала ослабления международных санкций, прежде чем принять перемирие на море.

Стоит отметить, что Москва тоже подняла ставки в переговорах. Так, президент РФ Владимир Путин предложил обсудить введение «временного управления» в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы.