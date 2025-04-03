ПОЛИТИКА
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Германия впервые закупит ударные дроны
Бундесвер, глядя на Украину, решил начать запасаться дронами-камикадзе
Германия впервые закупит ударные дроны
/ Public domain
3 апреля 2025 г.

Берлин планирует впервые вооружить армию барражирующими боеприпасами — так называемыми «дронами-камикадзе». Решение принято на фоне стремительного развития беспилотных технологий и продолжающейся российско-украинской войны, где обе стороны активно применяют дроны-камикадзе — одноразовые устройства, которые самостоятельно достигают цели и взрываются при ударе.

По словам одного из источников Reuters в Минобороны ФРГ, «применение и противодействие дронам стало вопросом выживания солдат на современном поле боя».

В Германии закупка ударных беспилотников долгое время оставалась политически спорной темой. Только в 2022 году парламент одобрил вооружение тяжелых разведывательных дронов Heron TP.

Однако сейчас, на фоне нестабильности в отношениях с США и продолжающейся войны между Россией и Украиной, модернизация армии стала более срочной. В прошлом месяце Бундестаг утвердил масштабную программу увеличения оборонного бюджета на сотни миллиардов евро.

Контракты с двумя компаниями на первую партию дронов будут подписаны в ближайшие дни. Тестирование новых систем начнется в армейских, воздушных и морских подразделениях в течение нескольких месяцев. Компании пока не названы.

До конца года Германия планирует заключить долгосрочные соглашения на поставку большего количества дронов с возможностью срочного обновления моделей. «Нет смысла закупать тысячи аппаратов, которые устареют к моменту их реального применения», — отметил один из собеседников Reuters.

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