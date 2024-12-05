Глава МИД Венгрии: вступление Украины в НАТО может увеличить риск войны
Вступление украинской стороны в альянс означало бы конфликт НАТО и России. Об это заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи в Брюсселе, которая, по его словам, завершилась отсутствием консенсуса по вопросу возможного приглашения Киева в альянс.
Глава МИД Венгрии: вступление Украины в НАТО может увеличить риск войны / AA
5 декабря 2024 г.
Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что перемирие возможно, если Украину пригласят в НАТО.