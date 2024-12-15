НОВАЯ СИРИЯ
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Израиль продолжает ползучую оккупацию Сирии
Израильские войска оккупировали две деревни под Дамаском и одну — на юге Сирии
Израиль продолжает ползучую оккупацию Сирии
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15 декабря 2024 г.

Израильские военные заняли три деревни на юге Сирии в продолжения вторжения после свержения режима Башара Асада. По данным агентства «Анадолу», израильские силы захватили населенные пункты Джамла в провинции Дераа, а также Мазраат Бейт Джинн и Магхар аль-Мир, находящихся в 53 км и 44 км соответственно от Дамаска.

Асад, который более 25 лет правил Сирией, бежал в Россию 8 декабря, когда антиправительственные силы установили контроль над Дамаском. До этого боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в стремительной двухнедельной кампании захватили ключевые города страны.

Израиль воспользовался вакуумом власти, усилив авиаудары по военным объектам на территории Сирии, что стало грубым нарушением суверенитета страны. Кроме того, Израиль заявил об аннулировании соглашения о разъединении сил с Сирией 1974 года и ввел войска в демилитаризованную зону Голанских высот, которые он удерживает с 1967 года.

Действия Израиля вызвали резкую критику со стороны ООН и стран региона.

По данным ООН, зона разделения на Голанах простирается на 75 км, а ее ширина варьируется от 10 км в центре до 200 м на юге.

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