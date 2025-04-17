ПОЛИТИКА
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США отказались обсуждать прямое авиасообщение с Россией
Американцы сначала хотят «сдвигов на украинском треке», заявил дипломат и помощник Путина Юрий Ушаков
США отказались обсуждать прямое авиасообщение с Россией
/ Reuters
17 апреля 2025 г.

Вашингтон отверг предложение Москвы о восстановлении прямых перелетов между странами. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков в эфире «России 1», США настаивают, что до этого необходимо достичь прогресса на украинском направлении.

«Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение», — отметил Ушаков. Он добавил, что вопрос о возможном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока остается открытым: «Разговор об этом идет, об этом телефонном разговоре. Пока договоренностей не достигнуто».

После начала полномасштабной войны небо над ЕС и США было закрыто для российских авиакомпаний. В ответ Москва ввела зеркальные меры, разрешая въезд только по согласованию с Росавиацией или МИДом. Впервые идею возобновления авиасообщения российская сторона подняла 27 февраля в Стамбуле. Позже с похожими инициативами в Вашингтоне выступал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, обсуждавший тему со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

Тем не менее, глава Госдепа Марко Рубио заявил, что ничего не знает о подобных планах: «Не знаю, кто будет летать, если так много россиян под санкциями». Несмотря на это, новый посол России в США Сергей Дарчиев в марте пообещал заняться восстановлением авиасообщения и визовых упрощений, утверждая, что по этим вопросам уже ведется «практическая работа».

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