Мировые цены на нефть начали стремительно расти после того, как в выходные США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене. В ходе ранних торгов в Азии нефть марки WTI подорожала на 1,5% – до 68,19 доллара за баррель, а Brent выросла на 1,42%, достигнув 71,58 доллара.

Кроме того, цены на природный газ увеличились почти на 1%, до 4,14 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).

Рост котировок усилился на фоне заявлений Китая о новых мерах по стимулированию внутреннего спроса. В январе-феврале розничные продажи в стране выросли на 4%, что на 3,7% выше декабрьских показателей.

Красное море и Суэцкий канал – ключевые маршруты для поставок нефти и газа между Европой, Азией и Северной Америкой. В конце 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы начали атаки на торговые суда, заявляя, что это их ответ на действия Израиля в Газе. Эти нападения резко увеличили стоимость перевозок энергоносителей.

На прошлой неделе хуситы объявили, что возобновят удары по судам, так как после окончания перемирия в Газе Израиль начал блокировать поставки гуманитарной помощи. В ответ Дональд Трамп в субботу, 15 марта, приказал нанести авиаудары по объектам хуситов в Йемене.

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что удары продолжатся, пока хуситы не прекратят нападения.