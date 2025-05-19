ВОЙНА В ГАЗЕ
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Трамп ограничит Нетаньяху?
Новая мирная инициатива США запретит израильскому премьеру единолично принимать решения о перемирии, пишут СМИ
Трамп ограничит Нетаньяху?
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / AP
19 мая 2025 г.

США готовят новый план мирного урегулирования в Газе, который ограничит полномочия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частности, он больше не сможет единолично управлять вопросами о прекращении огня — все будет происходить только после согласования с американцами. Об этом пишет палестинское издание Maan. 

По его данным, план Белого дома направлен на то, чтобы предотвратить одностороннее прекращение перемирия с ХАМАС, как это произошло в марте 2025 года. Тогда Израиль начал боевые действия, не согласовав этот шаг с Вашингтоном.

Как пишет Times of Israel, спецпосланник США Стивен Уиткофф на прошлой неделе предложил обновленное соглашение обеим сторонам — ХАМАС и Израилю. В нем палестинцы получают гарантии, что перемирие станет началом более широкого процесса, направленного на прекращение конфликта в Газе.

Соглашение предусматривает прекращение огня на срок от 45 до 60 дней. В течение этого времени ХАМАС должен освободить 10 живых заложников и передать около 15 тел погибших израильтян. В ответ Израиль должен освободить согласованное количество палестинских заключенных.

Непрямые переговоры продолжаются в Дохе, Катар, где Уиткофф связывается с Нетаньяху через его бывшего советника, а ныне министра Рона Дермера. Связь с ХАМАС поддерживается через палестино-американского бизнесмена Бишара Бахба. Именно эти каналы способствовали освобождению израильско-американского заложника Идена Александера, отмечает издание.

Несмотря на обсуждения, ни Израиль, ни ХАМАС пока официально не приняли предложение, уточняет портал. Нетаньяху якобы настаивает на временном перемирии с условием освобождения заложников, без обязательств о постоянном мире. ХАМАС требует полного прекращения войны со стороны Израиля до освобождения дополнительных заложников.

Конфликт возобновился 18 марта после возобновления массированных ударов Израиля по Газе — Нетаньяху отверг предложения палестинцев о мирном урегулировании. Тель-Авив утверждает, что операция направлена на освобождение всех заложников. ХАМАС же обвиняет Израиль в срыве январского перемирия и попытке оккупировать Газу без мирного договора.


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