Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел отдельные телефонные разговоры с членом Президиума Боснии и Герцеговины хорватским представителем Желько Комшичем, президентом Сенегала Басиру Диомаем Диахаром Фаем и королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II.

В разговоре с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичем были рассмотрены двусторонние отношения. Президент Эрдоган подтвердил, что Турция продолжит поддерживать территориальную целостность, суверенитет и конституционный строй Боснии и Герцеговины.

В ходе беседы с президентом Сенегала Басиру Диомаем Диахаром Фаем обсуждались турецко-сенегальские отношения. Президент Эрдоган подчеркнул, что между двумя странами ведется активная работа по развитию сотрудничества во многих сферах, и выразил уверенность, что совместные усилия в ближайшее время придадут дополнительный импульс двустороннему взаимодействию. Глава турецкого государства также поздравил президента Сенегала с праздником Рамадан.

В телефонной беседе с королем Иордании Абдаллой II обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что атаки Израиля на Палестину, Сирию и Ливан должны быть немедленно прекращены. Он подчеркнул, что для достижения мира и стабильности в регионе необходимо усилить совместные усилия стран региона и международного сообщества. Президент Эрдоган также поздравил короля Абдаллу II с праздником Рамадан.

В разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном стороны обсудили двусторонние отношения, а также текущие региональные и глобальные события. Президент Эрдоган подчеркнул необходимость наращивания совместных усилий между Турцией и ОАЭ для обеспечения мира и стабильности в регионе. В завершение разговора он поздравил Аль Нахайяна с праздником Рамадан.