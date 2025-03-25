Израильские военные открыли огонь по зданию Красного Креста в Рафахе, на юге Газы. Позже Тель-Авив заявил, что якобы «ошибочно идентифицировал угрозу» из здания. В результате атаки офис организации получил повреждения. По данным Международного комитета Красного Креста (МККК), лишь чудом никто не пострадал.

Израильская армия утверждает, что удар был нанесен по ошибке. Военные заявили, что заметили подозрительных лиц и почувствовали угрозу, но позже выяснилось, что это была ошибка. «На момент обстрела принадлежность здания была неизвестна», — говорится в заявлении армии. Военные пообещали провести расследование.

МККК осудил нападение, отметив, что оно серьезно осложняет их гуманитарную работу. Однако организация воздержалась от обвинений в адрес какой-либо стороны.

Это не первое нападение израильтян на международные гуманитарные организации. Израиль намеренно бьет по офисам и машинам миссий, чтобы вынудить их сотрудников прекратить помогать жителям Газы и скрыть следы израильских военных преступлений.

И эта тактика угроз, к сожалению, работает. 24 марта ООН заявила, что сократит число международных сотрудников в Газе примерно на треть после израильских ударов, в результате которых погибли сотни мирных жителей, включая сотрудников организации.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что из-за угрозы безопасности около 30 из 100 международных сотрудников временно покинут сектор.

«Это временная мера. Мы надеемся вернуться как можно скорее», — сказал он, подчеркнув, что ООН продолжит гуманитарную миссию в Газе.

Решение принято после трагического удара 19 марта, когда израильский танковый снаряд попал в комплекс ООН в Дейр-эль-Балахе. В результате погиб болгарский сотрудник ООН, еще шестеро — из Франции, Молдовы, Северной Македонии, Палестины и Великобритании — получили тяжелые ранения.

Дюжаррик заявил, что точное местоположение объекта было хорошо известно всем сторонам конфликта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал независимого расследования.

Минздрав Газы обвинил Израиль в ударе, но израильские власти заявили, что целью атаки якобы был ХАМАС, готовивший ракетный обстрел. В палестинском движении отвергли эти обвинения, отметив, что не действовали в здании ООН.

На вопрос, был ли удар нанесен намеренно, Дюжаррик подчеркнул необходимость прозрачного расследования.



