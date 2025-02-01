ПОЛИТИКА
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Рубио: Украина не сможет вернуть границы 1991 года
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что война в Украине зашла в тупик, и призвал к переговорам
Рубио: Украина не сможет вернуть границы 1991 года
Марко Рубио / Reuters
1 февраля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что война между Украиной и Россией зашла в тупик, и подчеркнул необходимость переговоров для достижения мира. По его словам, обеим сторонам придется «чем-то пожертвовать».

В интервью журналистке Меган Келли Рубио отметил, что украинцы и россияне продолжают страдать, а ситуация остается безвыходной. Он подчеркнул, что целью президента Дональда Трампа является прекращение конфликта и установление прочного мира.

«Мы почему-то заставляли людей верить, что Украина сможет не просто победить Россию, а отбросить ее к тому положению, в котором мир находился в 2012 году, в 2014 году, до того момента, когда русские захватили Крым и другие [территории]. В итоге последние полтора года они просят профинансировать безвыходную ситуацию, затяжной тупик, продлевающий человеческие страдания», — заявил глава Госдепа.

Рубио также отметил разрушительное влияние войны на Украину. По его словам, страна «отброшена на сто лет назад», ее энергосистема разрушена, миллионы украинцев покинули страну, и неизвестно, смогут ли они вернуться.

Президент США Дональд Трамп в январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что хочет встретиться с президентом России для прекращения войны. Он призвал Москву к переговорам, предупредив, что в противном случае введет «налоги, пошлины и санкции» на российские товары.

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