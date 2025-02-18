Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала войны в Украине на Тбилиси оказывали давление, пытаясь втянуть страну в военный конфликт с Россией. По его словам, Грузии предлагали вооружение, а проевропейские активисты призывали правительство вступить в войну.

«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали «давайте мы вам оружие предоставим». Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это. Возникает вопрос: «Грузия должна была участвовать в этой войне?» — заявил он в интервью Radio Courtoisie.

Кавелашвили отметил, что Грузия не является членом НАТО или ЕС, а 20% ее территории оккупировано. Однако на нее пытались надавить, требуя присоединиться к санкциям, отправить добровольцев и обострить конфликт с Россией. По словам президента, его страна выбрала путь мира и не поддалась внешнему давлению.

Глава государства также заявил, что жалеет о позиции бывшего президента Саломе Зурабишвили, которая, по его словам, ориентировалась на Киев и Кишинев.

Кавелашвили выразил надежду, что политика новой администрации Дональда Трампа изменит отношение США и ЕС к Грузии. Он подчеркнул, что Грузия с самого начала войны в Украине выступала за ее прекращение, а теперь Трамп говорит то же самое.

«Смешно, что некоторые либеральные лидеры сейчас приспосабливаются к позиции Трампа. Мы маленькая страна, и позвольте напомнить, что это давление на Грузию началось после начала войны в Украине. Наша позиция ясна: эта война в Украине должна прекратиться. Мы об этом говорили с самого начала. Сегодня Трамп говорит то же самое, но мы не являемся последователями его позиции — мы заявляем об этом с самого первого дня войны», — заключил Кавелашвили.