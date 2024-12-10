РЕГИОН
2 min read
В Узбекистане выступили за визовый режим с РФ
Депутат Узбекистана призвал к ужесточению миграционных законов и введению визового режима между Россией и странами Центральной Азии
В Узбекистане выступили за визовый режим с РФ
Заместитель спикера парламента Узбекистана Алишер Кадыров / Парламент Узбекистана
10 декабря 2024 г.

Депутат законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и лидер партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров выступил с поддержкой ужесточения миграционного законодательства в России. Он призвал все страны Центральной Азии поддержать введение визового режима с РФ.

В своем телеграм-канале Кадыров прокомментировал заявления российских политиков, которые предложили создание «Кодекса мигранта» и визовый режим для граждан Узбекистана.

«Я считаю, что на фоне ожидаемой нестабильности и вероятного резкого увеличения числа релокантов, не только мы, но и весь Центральноазиатский регион должны поддержать инициативы российских политиков по введению визового режима с Россией, а также по ужесточению требований и контроля для тех, кто едет на заработки», — подчеркнул Кадыров.

Кадыров добавил, что обучение узбекских мигрантов языку, законам и специфике работы за границей поможет защитить их права. Это, по его мнению, снизит нагрузку на Узбекистан.

«Таким образом, мы поможем тем нашим гражданам, которые не могут защитить свои права, соглашаются на дискриминацию со стороны местных ксенофобов, а главное, безответственно и легкомысленно продают свою жизнь, создавая серьезную социально-политико-экономическую нагрузку на Узбекистан», — добавил Кадыров.

Ранее председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать «Кодекс мигранта». Документ будет содержать требования к знанию русского языка, официальному трудоустройству, налоговым отчислениям, медицинской страховке, а также обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию. Слуцкий отметил, что кодекс направлен на упорядочение миграционных потоков и защиту интересов россиян.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us