ТУРЦИЯ
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Хакан Фидан: «Турция прокладывает путь к миру в Африке»
Министр иностранных дел Турции отметил, что благодаря посредничеству Реджепа Тайипа Эрдогана удалось достичь важного соглашения между Сомали и Эфиопией
Хакан Фидан: «Турция прокладывает путь к миру в Африке»
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / AA
12 декабря 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал подписание Анкарской декларации между Сомали и Эфиопией, заявив, что этот успех стал возможным благодаря восьмимесячной дипломатической работе и личному участию президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Турция стала лидером исторического шага, который внесет вклад в стабильность, мир и процветание Африканского континента», — написал Фидан в своем посте в социальной сети X.

Министр подчеркнул, что на протяжении всего процесса стороны внимательно учитывали взаимные приоритеты и ожидания. Итогом этих усилий стал текст Анкарской декларации, согласованный при участии обеих стран.

«Этот документ, ориентированный на будущее, определяет принципы, на которых будут строиться отношения между двумя дружественными странами. Доверие к Турции и достигнутая договоренность являются ярким примером нашей справедливой и устойчивой дипломатии», — добавил Фидан.

Фидан также поблагодарил Сомали и Эфиопию за доверие к посредничеству Турции и их конструктивный подход. Он заверил, что Турция продолжит поддерживать процесс и укреплять сотрудничество между сторонами.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в Анкаре президента Сомали Хасана Шейха Махмуда и премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Во встрече также приняли участие министры иностранных дел обеих стран.

После двусторонних встреч Эрдоган провел трехсторонние переговоры с участием Хакана Фидана. Переговоры длились около семи часов и завершились подписанием Анкарской декларации, которую стороны представили на совместной пресс-конференции.

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