Турция подала в Международный суд ООН (Международный суд в Гааге) письменное заявление в рамках процесса, инициированного Норвегией, по вопросу обязательств Израиля перед ООН, международными организациями и третьими странами на оккупированных палестинских территориях.

Согласно заявлению, представление письменных позиций государств завершится 28 февраля 2025 года, а Турция стала одним из соавторов соответствующего решения Генассамблеи ООН от 19 декабря 2024 года.

Ключевые моменты заявления Турции:

Обязанности стран-членов ООН: Анкара подчеркнула, что все государства обязаны решать международные споры мирными средствами и избегать применения силы (Устав ООН, статьи 2(3) и 2(4)). Кроме того, они должны выполнять решения Совета Безопасности ООН и сотрудничать с организацией в обеспечении международного мира и безопасности.

Иммунитет ООН и ее учреждений: Турция напомнила, что деятельность структур ООН защищена международным правом, в частности Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, участником которой является и Израиль. Это означает, что ООН и ее сотрудники не должны подвергаться вмешательству или нападениям со стороны израильских властей.

Ответственность Израиля на оккупированных территориях: Израиль обязан уважать деятельность ООН, международных организаций и третьих стран, оказывающих гуманитарную помощь. Анкара особо отметила незаконность решения израильского парламента о запрете деятельности БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам), заявив, что оно не имеет юридической силы.

Турция также подчеркнула, что действия Израиля, направленные на блокирование гуманитарной помощи, нападения на объекты ООН и преследование международных сотрудников, подрывают основы международного правопорядка.

В заключении заявления Анкара потребовала, чтобы Международный суд ООН подтвердил обязательства Израиля в соответствии с международным правом и призвал его уважать деятельность международных структур на оккупированных палестинских территориях.