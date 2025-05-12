Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа принять участие в мирных переговорах, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, и подтвердил свою готовность к прямой встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

В сообщении в социальной сети X Зеленский выразил признательность турецкому лидеру: «Президент (Турции) Реджеп Тайип Эрдоган действительно может провести встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает».

Украинский президент положительно отреагировал на недавние заявления Трампа: «Я только что услышал заявление президента Трампа. Очень важные слова. Я поддержал идею президента США Дональда Трампа о полном и безоговорочном прекращении огня — достаточно долгого, чтобы обеспечить основу для дипломатии. И мы этого хотим, мы готовы придерживаться тишины со своей стороны».

Зеленский подчеркнул открытость к прямому диалогу с Москвой: «Я поддержал президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто выразил свою готовность встретиться. Я буду в Турции. Я надеюсь, что россияне не будут избегать встречи».

Особое внимание в сообщении Зеленского уделено возможному присутствию американского лидера: «И, конечно, все мы в Украине были бы признательны, если бы президент Трамп мог быть там с нами на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Мы можем многое изменить».

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность лично посетить встречу между Украиной и Россией, выразив оптимизм относительно возможных результатов: «Не стоит недооценивать встречу в Турции в четверг (15 мая), президент Эрдоган будет отличным хозяином. Я чувствую, что там может быть достигнута договоренность о прекращении огня на 30 дней».

Американский президент также отметил: «Я не знаю, где я буду в этот конкретный момент, я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы прилетел туда, если бы посчитал это полезным».

Предстоящим переговорам предшествовало предложение Путина возобновить прямой диалог с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Российский президент назвал целью переговоров «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

Зеленский в ответ заявил, что Киев ожидает приостановки боевых действий с понедельника и пообещал «лично» ждать Путина в четверг в Стамбуле.