С начала осени в России заработает система «Электронная путевка» — с этого момента туроператоры будут вносить в нее данные о предоставленных клиентам услугах. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, он был подписан президентом.

Информационную систему разрабатывали с 2014 года, она должна была заработать еще в 2018 году. Теперь закон обяжет туроператоров вносить туда всю информацию о продаваемых поездках. Также они должны будут направлять туда уведомления о заключении договора на реализацию туристического продукта.

Как следует из закона, туроператоры будут обязаны передать соответствующие сведения в систему электронных путевок по окончании каждого календарного месяца не позднее 15-го числа. По закону, туроператоры и турагенты не смогут работать, не передавая информацию в «Электронную путевку». Нормы об исключении из соответствующих реестров тех, кто нарушит закон, будут применяться с 1 марта 2023 года для зарубежного туризма и с 1 сентября 2023 года для внутреннего и въездного туризма. Система была создана за счет федерального бюджета. Доступ к данным оттуда смогут получить и сами туристы, в том числе для защиты своих прав.

«Электронная путевка» — это система сбора информации, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. На ее разработку в 2014 году компания «Астерос» получила 500 млн руб., однако в 2018 году стало известно, что система не готова. После этого «Астерос» обанкротилась, а доработать систему Владимир Путин поручил госкорпорации «Ростех».

Необходимый для ее функционирования закон Госдума приняла в первом чтении еще 12 мая 2020 года, однако во втором и третьем чтении законопроект был принят только 19 мая текущего года.

Ранее TRT на русском писал о том, что на фоне снижения интереса россиян к зарубежным поездкам они все чаще начали путешествовать по России. В основном туристов привлекают Дагестан, Ставропольский край и Ингушетия.