Всероссийская перепись населения, которая стоила бюджету 32 миллиарда рублей, прошла с 15 октября по 14 ноября 2021-го преимущественно в онлайн-формате. Ее с самого начала называют скандальной, потому что общество по разным причинам игнорировало «государственный учет».

Так, «Левада-Центр» заявил, что в нем не участвовали 42% опрошенных жителей России, опросы известных журналистов показали еще большие цифры — до 72% россиян. При этом куратор переписи заместитель главы Росстата Павел Смелов отчитался властям о «99 с небольшим процентах» переписанных граждан, а в интервью «Коммерсанту» и вовсе заявил, что «число переписавшихся составило больше 100%». Смелов был освобожден от должности лично премьер-министром Михаилом Мишустиным еще до официального окончания учетного процесса.

А первые результаты переписи были обнародованы только 30 мая. Доверия к ним ожидаемо мало, и сам Росстат до сих пор называет их предварительными, предупреждая, что они могут измениться в любую сторону, правда, незначительно. Ведь оказалось, что, вопреки максимальной за последние десятилетия естественной убыли, население России значительно увеличилось и существенно больше в стране стало городов-миллионников.

Неожиданные цифры

«Сразу четыре российских города — Краснодар, Красноярск, Пермь и Воронеж — пополнили клуб городов-миллионников. Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — говорится в сообщении Росстата, которое цитирует ТАСС.

Ранее, согласно данным переписи населения-2010, в список городов-миллионников в России входили Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск. В этих городских округах суммарно проживает почти четверть всего населения страны — 35,7 млн человек, добавили в Росстате. Всего в городах проживают более 75% россиян.

Также неожиданно выяснилось, что постоянно проживают в России около 147,2 млн человек. По сравнению с 2010-м население страны увеличилось на 1,4% — это более двух миллионов человек. Слышать такие данные — удивительно, ведь всего несколько месяцев назад, как писал TRT на русском, власти и демографы жаловались, что естественная убыль населения в России достигла 1,04 млн человек.

Сам Росстат в декабре отчитывался: смертность в стране за 2021-й увеличилась сразу на 15,1% — до 2,44 млн человек, а рождаемость упала на 2,3% и составила 1,4 млн человек. Причем число родившихся, несмотря на все меры господдержки, в том году было минимальным с 2002-го. В итоге официально было заявлено: численность населения в стране снизилась на 693 тысяч и на 1 января 2022-го составила 145,478 млн человек.

Но в мае опять же в Росстате сообщили, что в целом численность населения выросла в 28 регионах страны. В остальных субъектах число жителей уменьшилось. Самый значительный рост населения показал Севастополь. Население города выросло практически на 40%, составив 548 тысяч человек.

Самыми густонаселенными регионами России стали Москва и Московская область, где к октябрю прошлого года проживало более 21,5 млн человек: около 13 млн — в Москве и 8,5 млн — в Московской области. Неудивительно, что россиянам сейчас любопытно получить ответ на вопрос: откуда взялись миллионщики, если вся Россия традиционно едет в столицу или возвращается из нее? Но главное — почему о них заявили именно сейчас, в такое нестабильное время?

Соперничество в ущерб качеству?

Ни для кого не секрет, что города-миллионщики в России имеют особый вес, статус, и, пожалуй, даже престиж. Между потенциальными мегаполисами нередко происходит даже соперничество. Так, в сентябре прошлого года на тот момент врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале заявил: «Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока. Экономический потенциал Хабаровского края и запланированные к реализации проекты позволяют это сделать тихо и без суеты».

На следующий день глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил о создании города-спутника всего в 30 км от Владивостока, который так и будет называться — Спутник и в котором, как полагают власти, смогут проживать 300 тысяч человек. Чекунов настаивал: если объединить Владивосток, Артем и только планируемый Спутник, то на Дальнем Востоке наконец появится первый город-миллионник. Правительством Приморского края, Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» было подписано даже соответствующее соглашение.

Стремление к большим городам идет еще из СССР, заметил известный урбанист, автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман: «Это считается каким-то суперкрутым достижением». Он напомнил: «В советские годы была практика подарка городу в виде метрополитена при достижении миллионного жителя. Это как-то осталось в головах политиков и используется как предвыборное обещание, как элемент политической борьбы». Кстати, в новых реалиях данное замечание эксперта может также объяснять появление в стране сразу 4 мегаполисов: все-таки через два года в стране должны состоятся главные выборы, и для них, пожалуй, нужны максимальные результаты.

Давно миллионщики

Интересно, что российские города-миллионники в 2017-м обеспечивали 32% ВВП государства. Еще интереснее, что уже в то время проводимое консалтинговой компанией исследование считало, что в стране уже 16 населенных пунктов, имеющих свыше 1 миллиона жителей. Генеральный директор «КБ Стрелка» Денис Леонтьев тогда уточнял: «Сегодня города-миллионники обеспечивают треть ВВП России, более половины этого вклада (54%) создается в Москве». Еще 15% обеспечивает Санкт-Петербург, а 31% — нестоличные города-миллионники.

Исследование, кстати, показало, что стране необходимо сформировать стратегию инвестирования в российские города и найти им место в региональной, лучше, конечно, мировой экономике с учетом их отраслевой специализации и благоприятствующих факторов роста. «Нужно начать смотреть на города как на платформу для системных комплексных инвестиций. Эти меры позволят ускорить рост городской экономики в городах», — настаивал специалист.

В свою очередь урбанист Гершман отметил 360tv.ru, что российские города постоянно находятся в конкуренции за… человеческий капитал. И это проблема. Эта конкуренция в мире традиционно происходит на уровне качества благ, доступности и качества жилья, транспорта, например. Никто не поедет в город-миллионник просто за большим количеством соседей, уверен эксперт.

«Миллион — удобная штука»

«Иногда политики в погоне за званием города-миллионника идут на все что угодно. Например, начинают присоединять дополнительные поселки, включать их в состав муниципалитета. И это порочная практика на самом деле. Города у нас скорее бедные, чем богатые. У них не хватает средств на обновление и поддержание уже существующей структуры», — пояснил Гершман.

По его словам, в долгосрочном плане это приводит к печальным последствиям: «Бездумное присоединение новых территорий сильнее размывает бюджет — нагрузка становится сильнее, без отдачи». Правда, российские чиновники зачастую не загадывают даже на пять лет вперед.

Специалист по транспортному развитию территорий из Института территориального планирования «Урбаника» Илья Резников рассказал журналистам, что звание миллионника для того или иного города становится поводом для получения дополнительного финансирования. «Никакой другой причины нет. <…> Почему там не может быть 950 тысяч, например? На самом деле миллион — удобная штука. <…> Ощущение того, что ты достигнешь миллиона и на тебя польется золотой дождь, будешь более значить, оно существует, поэтому города к этому стремятся», — отметил он.

При этом Резников указывал, что с ростом населения в России сейчас не все хорошо. Поэтому неизвестно, откуда набирать людей для пополнения жителей города. Но большие населенные пункты — это традиционно места развития. Так что расти они будут, еще полгода назад был уверен собеседник, но он сомневался — как быстро.

Потеря привлекательности

В пику объявленной статистике любопытно просматривать заголовки СМИ, которыми они пестрели несколько последних лет подряд: «Миллионники устарели», «Большие города теряют привлекательность для россиян». Действительно, внутренняя миграция в РФ оказалась на минимальном уровне за прилично долгий срок. Из данных Росстата за 2011–2020 годы действительно следует, что в 2020-м из одного региона в другой переехало всего 3,52 млн человек, в 2019-м 4,04 млн человек, в 2018 — 4,34 млн.

Среди регионов-лидеров по сальдо внутренней миграции (разница между числом приехавших и уехавших) называют такие южные субъекты, как Севастополь, Адыгея, Краснодарский край и Крым, а также Ленинградская область и Подмосковье, то есть ближайшие к крупным городам. Россияне традиционно переезжают с севера на юг и с востока на запад: люди едут либо туда, где лучше климат и ниже цены, либо туда, где выше зарплаты и больше работы, пояснил тенденцию независимый демограф Алексей Ракша.

На внутреннюю миграцию, несомненно, повлияла пандемия и возможность работать удаленно, но также общее замедление экономики, считает демограф Алексей Ракша. «Слишком высока была неопределенность, все сидели и пережидали это непонятное время», — пояснил эксперт.

Как будут действовать россияне сейчас, никто из специалистов пока не дает прогнозов. Они не исключают, что объявленные миллионниками города для населения, теряющего прибыль, сработают как магниты.