В честь 30-летнего юбилея кыргызской армии прапорщик Национальной гвардии Кайратбек Рапиев пробежал 200-километровый марафон за 30 часов, пишет АКИpress. Он стартовал в селе Кызыл-Орук Иссык-Кульской области и финишировал в Бишкеке. Рапиев — «старший спортсмен» по национальным и олимпийским видам спорта спортивного клуба армии Минобороны Кыргызстана.

В честь 30-летия вооруженных сил Кыргызстана были проведены и другие мероприятия. Так, в Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова прошло торжественное собрание. В нем принял участие президент и главнокомандующий вооруженными силами страны Садыр Жапаров. Он осмотрел тематическую фотовыставку и выставку образцов стрелкового оружия, инженерно-саперной техники и радиостанций. После этого Жапаров в своем выступлении поздравил военнослужащих и ветеранов с юбилейной датой, отметил достижения армии за годы независимости и наметил планы стратегического развития обороноспособности страны.

Ранее Рапиев уже не раз совершал пробеги, приуроченные к важным дата. Так, в 2021 году спортсмен пробежал 150 километров от долины Суусамыр до Бишкека в честь 30-летия независимости Кыргызстана. Прапорщика тогда сопровождали съемочная группа и медицинский персонал Национальной гвардии.

«На финишной черте марафонца встречали командующий и личный состав Национальной гвардии, а также бишкекчане и гости столицы. Несмотря на сложные климатические условия в районах Суусамыр, Тоо-Ашуу, сомнения отдельных граждан, цель, поставленная военнослужащим, достигнута! — заявили тогда в пресс-службе Минобороны Кыргызстана. Такого рода забеги требуют не только высокого уровня физической подготовки, но и морально-волевых качеств, так как считаются одной из самых трудных дисциплин легкой атлетики».

В 2019 году Рапиев 43 часа бегал вокруг Иссык-Куля от Балыкчи по южному берегу до Чолпон-Аты и преодолел расстояние в 374 километра за 43 часа в честь 27-й годовщины образования Национальной гвардии республики. За это прапорщик был награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени.