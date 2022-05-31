Российские оборонные предприятия стали одними из первых компаний, против которых западные страны ввели санкции после начала войны в Украине. Как выяснил РБК, хотя пока они только оценивают риски, уже понятно, что из-за санкций ряд контрактов переносится, налицо проблемы с нехваткой судовых дизельных двигателей, импортозамещением вертолетных и самолетных двигателей, электроникой, заменой импортных комплектующих в танковых системах управления огнем, а также с ремонтом самолетов. Об этом изданию рассказали представители оборонных предприятий и военные эксперты. Однако при этом они уверены, что гособоронзаказ будет исполнен на том же уровне, что и в 2021-м году.

Вопрос об импортозамещении

В Минпромторге РБК сообщили, что ни одна страна в мире полностью не может отказаться от использования иностранных технологий и агрегатов, а заявления о 100-процентном импортозамещении назвали популистскими. Также в ведомстве напомнили, что в период пандемии коронавируса оно сгенерировало необходимые меры, некоторые из них в тот период посчитали избыточными и, доведя до готовности, не стали запускать. «А сейчас эти «заготовки» применяем», — заявили в министерстве.

В госкорпорации «Ростех» также подчеркнули, что задачи импортозамещать все товары на 100% не стоит, а ставка делается в том числе на параллельный импорт. В «Ростехе» пояснили РБК, что доходы корпорации складываются из трех составляющих: гражданская продукция, гособоронзаказ и экспорт. На последние две приходилось примерно 55% выручки, свыше 45% давала гражданская продукция, сообщили в госкорпорации.

«Очевидно, что в текущих реалиях изменения неизбежны, соотношение будет меняться. Как именно — мы сейчас анализируем, примерно к середине года картина будет ясна», — заявили там. Помимо прочего, госкорпорация прорабатывает новые возможности кооперации, меняет базы поставщиков и ускоряет программы импортозамещения по критически важным направлениям (к примеру, для авиации, где нужно импортозаместить силовые установки, как самолетные, так и вертолетные, бортовые системы и специализированное ПО).

Самолеты и суда

В Объединенной авиастроительной корпорации РБК рассказали, что после введения новых санкций «работы стало больше». В гражданском сегменте одна из главных целей корпорации — поддержание исправности действующего парка самолетов Sukhoi Superjet 100. Эта работа выполняется вместе с авиакомпаниями, для каждого эксплуатанта формируется своя «дорожная карта» совместных действий. За прошедший период созданы склады запасных частей, включая пул подменных двигателей, рассказали в ОАК. При этом, «безусловно, есть чувствительные позиции» в части ремонта Superjet 100, сказал представитель компании.

В Объединенной судостроительной корпорации изданию сообщили, что из-за введенных санкций стало необходимо наращивание объемов отечественного производства в первую очередь по судовым дизелям, элементам пропульсивных систем (винто-рулевым колонкам), якорно-швартовому оборудованию и судовым системам (водоподготовка, обработка сточных вод и так далее). С нехваткой именно этих комплектующих столкнулись судостроители. Научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, специалист по ВМФ Илья Крамник также заявил, что в сфере судостроительства сейчас действительно существуют огромные трудности с поставкой двигателей на суда самого разного класса — от катеров до крупных военных кораблей.

Электроника и патроны

Что касается электроники для оборонных предприятий, то в «Росэлектронике» РБК сообщили, что в условиях санкционных ограничений предприятия холдинга продолжают выполнение контрактов по гособоронзаказу и поставкам гражданской продукции. Для бесперебойной работы используются складские запасы электронной компонентной базы, а также пересматриваются кооперационные цепочки. Однако Крамник уверен, что в компании сильно недооценивают ситуацию, когда говорят, что нет никаких проблем. «Существуют большие трудности с производством микропроцессоров, особенно в военном, защищенном военном и космическом исполнении, — сообщил эксперт. — То оборудование, которое у нас есть сейчас, позволяет производить некоторые вещи, но надо отдавать себе отчет — оно уже довольно устаревшее».

Единственный в России производитель танков «Уралвагонзавод» заявил РБК, что выполняет гособоронзаказ. Это действительно так, но комплектующие для систем управления огнем — в том числе для основного боевого российского танка Т-90М — закупались через Беларусь у французской компании Thales, напомнил изданию главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский. Речь идет не о всей системе управления огнем, а только о ее «ночной части», уточнил эксперт, и пока неизвестно, насколько это критично и есть ли потенциал для производства отечественного аналога.

В то же время исполнительный директор Союза российских оружейников Владимир Жихарев сообщил РБК, что организация пришла к выводу, что для некоторых предприятий «Калашникова» есть риск непоставки многих комплектующих, 70% которых (а иногда и более 80%) ранее приобреталиcь за рубежом. Также существует и проблема с ремонтом и заменой импортного оборудования в краткосрочной перспективе.

В день объявления Россией о вторжении в Украину, 24 февраля, Великобритания и Министерство торговли США заявили о новых санкциях против российского ОПК: они ввели ограничения против Объединенной авиастроительной корпорации, «Ростеха», Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода и корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ограничения вступили в силу 3 марта. После этого 26 февраля Брюссель наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям и запретил услуги по страхованию и техническому обслуживанию. Вскоре Евросоюз ввел санкции против концерна «Калашников», Государственной транспортной лизинговой компании, Объединенной двигателестроительной корпорации, компании «Русские машины», нескольких судостроительных предприятий, корпорации «Тактическое ракетное вооружение», «Росэлектроники» и компании «Арзамасский машиностроительный завод».