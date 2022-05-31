ВМС РФ готовы пропустить украинские суда с зерном в Средиземное море

Беспрепятственный проход для судов с зерном готов обеспечить военно-морской флот России. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Манаме после переговоров с руководством Бахрейна заявил, что Москва «уже больше месяца гарантирует свободный вывоз украинского зерна судами, которые заперты в украинских портах» #Лавров #Манама #украинскоезерно #trtнарусском #новости #зерно