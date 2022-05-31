ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
ВМС РФ готовы пропустить украинские суда с зерном в Средиземное море
Беспрепятственный проход для судов с зерном готов обеспечить военно-морской флот России. Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Манаме после переговоров с руководством Бахрейна заявил, что Москва «уже больше месяца гарантирует свободный вывоз украинского зерна судами, которые заперты в украинских портах» #Лавров #Манама #украинскоезерно #trtнарусском #новости #зерно
Манама / Others
31 мая 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us