Ни работы, ни жилья: Испытания трудовых мигрантов в закрытом Шанхае

В попытке сдержать распространение коронавируса в конце марта власти Шанхая объявили локдаун, который называют самым жестким с начала пандемии COVID-19. Некоторые оказались заложниками в собственных домах. Те, у кого своего дома не было, поселились в лагерях. В каких условиях находились эти люди? #Китай #Шанхай #COVID #trtнарусском