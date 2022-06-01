ПОЛИТИКА
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Ни работы, ни жилья: Испытания трудовых мигрантов в закрытом Шанхае
В попытке сдержать распространение коронавируса в конце марта власти Шанхая объявили локдаун, который называют самым жестким с начала пандемии COVID-19. Некоторые оказались заложниками в собственных домах. Те, у кого своего дома не было, поселились в лагерях. В каких условиях находились эти люди? #Китай #Шанхай #COVID #trtнарусском
Ни работы, ни жилья: Испытания трудовых мигрантов в закрытом Шанхае / Others
1 июня 2022 г.
Истории
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